Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.02.2024 14:51
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bild


***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.01.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 2.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 30.636.683

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00029 927,191 10.435,232 1125,46732 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00029 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00037 66,945 753,444 1125,46732 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00037 Nâma
C Grubu, BFREN, TRABFREN91H5 2.499.005,864 28.125.494,324 1125,46732 C Grubu C Grubu, BFREN, TRABFREN91H5 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 2.500.000 28.136.683,000 1125,46732

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 28.136.683


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.10.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 16.02.2024
SPK Başvuru Tarihi 16.10.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.01.2024 tarihli kararı doğrultusunda Şirketimizin 450.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 28.136.683 TL (%1.125,46732 oranında) artırılarak 30.636.683 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak İhraç Belgesi'nin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. Maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz 16.02.2024 tarih ve 2024/11 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde ilan edildiği üzere onaylanmıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250367


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:059.196
Değişim :  -0,58% |  -53,95
Açılış :  9.322  
Önceki Kapanış :  9.250  
En Düşük
9.173 En Yüksek
9.404
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KERVN 1,54 9.399.866 % 10,00  
KAPLM 141,90 67.827.193 % 10,00  
EUKYO 22,44 15.683.373 % 10,00  
TDGYO 14,52 246.386.274 % 10,00  
KSTUR 2.832,50 10.364.170 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,8674 30,8721 % 0,11  
Euro 33,2668 33,2764 % 0,12  
Sterlin 38,7393 38,9336 % -0,01  
Frank 34,8632 35,0732 % 0,01  
Riyal 8,2110 8,2522 % 0,15  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,95 22,98 % 0,66  
Platin 900,82 902,73 % 0,66  
Paladyum 942,84 945,66 % 0,66  
Brent Pet. 83,56 83,56 % 0,66  
Altın Ons 2.015,00 2.015,27 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru