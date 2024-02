***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.01.2024Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000Mevcut Sermaye (TL) 2.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 30.636.683Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00029 927,191 10.435,232 1125,46732 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00029 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00037 66,945 753,444 1125,46732 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00037 NâmaC Grubu, BFREN, TRABFREN91H5 2.499.005,864 28.125.494,324 1125,46732 C Grubu C Grubu, BFREN, TRABFREN91H5 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 2.500.000 28.136.683,000 1125,46732İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 28.136.683Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.10.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 16.02.2024SPK Başvuru Tarihi 16.10.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.01.2024 tarihli kararı doğrultusunda Şirketimizin 450.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 28.136.683 TL (%1.125,46732 oranında) artırılarak 30.636.683 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak İhraç Belgesi'nin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. Maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz 16.02.2024 tarih ve 2024/11 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde ilan edildiği üzere onaylanmıştır.Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250367BIST