***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Onaylı İhraç Belgesi ve Hak Kullanım TarihiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.01.2024Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000Mevcut Sermaye (TL) 2.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 30.636.683Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00029 927,191 10.435,232 1125,46732 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00029 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00037 66,945 753,444 1125,46732 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00037 NâmaC Grubu, BFREN, TRABFREN91H5 2.499.005,864 28.125.494,324 1125,46732 C Grubu C Grubu, BFREN, TRABFREN91H5 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 2.500.000 28.136.683,000 1125,46732Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 26.02.2024İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 28.136.683Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.10.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 16.02.2024SPK Başvuru Tarihi 16.10.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 16.02.2024Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 28.02.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 27.02.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.01.2024 tarihli kararı doğrultusunda Şirketimizin 450.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 28.136.683 TL (%1.125,46732 oranında) artırılarak 30.636.683 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Tadil Metni ekte sunulmaktadır.Bu doğrultuda Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 26.02.2024 olarak belirlenmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı Tadil Metni.pdfEK: 2 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251539BIST