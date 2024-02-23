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***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.02.2024 12:35
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bild


***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Onaylı İhraç Belgesi ve Hak Kullanım Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.01.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 2.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 30.636.683

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00029 927,191 10.435,232 1125,46732 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00029 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00037 66,945 753,444 1125,46732 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00037 Nâma
C Grubu, BFREN, TRABFREN91H5 2.499.005,864 28.125.494,324 1125,46732 C Grubu C Grubu, BFREN, TRABFREN91H5 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 2.500.000 28.136.683,000 1125,46732

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 26.02.2024

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 28.136.683


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.10.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 16.02.2024
SPK Başvuru Tarihi 16.10.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 16.02.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 28.02.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 27.02.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.01.2024 tarihli kararı doğrultusunda Şirketimizin 450.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 28.136.683 TL (%1.125,46732 oranında) artırılarak 30.636.683 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Tadil Metni ekte sunulmaktadır.
Bu doğrultuda Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 26.02.2024 olarak belirlenmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Tadil Metni.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251539


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