***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.11.2020 12:29
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
fusun.sevimli@tr.bosch.com
seda.unat@tr.bosch.com
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Füsun Köprülü Sevimli Mali İşler Müdürü_Yatırımcı İlişkileri Müdürü 26.06.2014 224 270 67 00 fusun.sevimli@tr.bosch.com SPF İleri Düzey Lisansı 207202
Füsun Köprülü Sevimli Mali İşler Müdürü_Yatırımcı İlişkileri Müdürü 26.06.2014 224 270 67 00 fusun.sevimli@tr.bosch.com SPF Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 701124
Seda Ünat Mali İşler Ekip Şefi_Yatırımcı İlişkileri Ekip Şefi 11.05.2015 224 270 67 00 seda.unat@tr.bosch.com SPF Düzey 3 Linsası 210484
Seda Ünat Mali İşler Ekip Şefi_Yatırımcı İlişkileri Ekip Şefi 11.05.2015 224 270 67 00 seda.unat@tr.bosch.com SPF Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 701568
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886065
BIST
15:281.171
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 19,98
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.171
En Düşük
1.154
15:288,4382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0270
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
15:289,8889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0475
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9546
En Düşük
9,7727
15:28516,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,98
|Açılış
|: 516,93
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
509,33
BIST En Aktif Hisseler15:26
|PKENT
|715,10
|142.305
|% 10,00
|
|UFUK
|11,66
|95.597
|% 10,00
|
|KLGYO
|11,45
|29.650.223
|% 9,99
|
|EGEEN
|1.223,00
|62.434.072
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|26.455.808
|% 9,99
|
|EMNIS
|15,80
|485.392
|% -9,97
|
|DAGHL
|15,00
|4.006.230
|% -9,96
|
|UZERB
|32,90
|183.319
|% -9,96
|
|IZMDC
|21,18
|3.599.901
|% -9,95
|
|BRKO
|1,44
|2.205.023
|% -9,43
|
|GARAN
|6,97
|2.297.736.043
|% 0,29
|
|THYAO
|9,90
|986.584.351
|% 3,99
|
|KRDMD
|3,36
|850.842.979
|% 2,75
|
|SISE
|6,48
|845.190.457
|% 1,25
|
|TSKB
|2,14
|813.382.790
|% -6,96
|
|TSKB
|2,14
|813.382.790
|% -6,96
|
|GARAN
|6,97
|2.297.736.043
|% 0,29
|
|KRDMD
|3,36
|850.842.979
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,33
|557.426.573
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,73
|323.297.181
|% 1,17
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4240
|8,4327
|% 0,26
|
|Euro
|9,8862
|9,8989
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,9745
|11,0295
|% 0,57
|
|Frank
|9,2282
|9,2837
|% 0,65
|
|Riyal
|2,2442
|2,2554
|% 0,45
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|2,48
|
|Altın Gr.
|517
|517
|2,07
|
|Cumhuriyet
|3.432
|3.484
|-43,00
|
|Tam
|3.414
|3.502
|-35,40
|
|Yarım
|1.650
|1.694
|-17,12
|
|Çeyrek
|828
|847
|-8,57
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,54
|0,01
|
|B. Petrol
|40,78
|40,78
|1,07
|