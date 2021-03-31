***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.03.2021 10:50
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Fethiye OSB Mah. Sarı Cadde No :8/A, Nilüfer/BURSA/TÜRKİYE
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Fethiye OSB Mah. Sarı Cadde No: 8/A Nilüfer/BURSA/TÜRKİYE 02242706700 02242610510
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Füsun Köprülü Sevimli Mali İşler Müdürü_Yatırımcı İlişkileri Müdürü 26.06.2014 224 270 67 00 fusun.sevimli@tr.bosch.com SPF İleri Düzey Lisansı 207202
Füsun Köprülü Sevimli Mali İşler Müdürü_Yatırımcı İlişkileri Müdürü 26.06.2014 224 270 67 00 fusun.sevimli@tr.bosch.com SPF Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 701124
Seda Ünat Mali İşler Ekip Şefi_Yatırımcı İlişkileri Ekip Şefi 11.05.2015 224 270 67 00 seda.unat@tr.bosch.com SPF Düzey 3 Lisansı 210484
Seda Ünat Mali İşler Ekip Şefi_Yatırımcı İlişkileri Ekip Şefi 11.05.2015 224 270 67 00 seda.unat@tr.bosch.com SPF Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 701568
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin faaliyet konusunu, otomotiv ana sanayi firmalarının ve yedek parça piyasasının gereksinim duyduğu, otomobil ve hafif ticari araçlar için hidrolik fren sistemlerinin üretimi ve satışı oluşturmaktadır.
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Metin Kartal Fabrika Müdürü Yönetim Kurulu Üyesi
Füsun Sevimli Köprülü Mali İşler Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali İşler Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922066
BIST