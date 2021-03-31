***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Fethiye OSB Mah. Sarı Cadde No :8/A, Nilüfer/BURSA/TÜRKİYEİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksFethiye OSB Mah. Sarı Cadde No: 8/A Nilüfer/BURSA/TÜRKİYE 02242706700 02242610510Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoFüsun Köprülü Sevimli Mali İşler Müdürü_Yatırımcı İlişkileri Müdürü 26.06.2014 224 270 67 00 fusun.sevimli@tr.bosch.com SPF İleri Düzey Lisansı 207202Füsun Köprülü Sevimli Mali İşler Müdürü_Yatırımcı İlişkileri Müdürü 26.06.2014 224 270 67 00 fusun.sevimli@tr.bosch.com SPF Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 701124Seda Ünat Mali İşler Ekip Şefi_Yatırımcı İlişkileri Ekip Şefi 11.05.2015 224 270 67 00 seda.unat@tr.bosch.com SPF Düzey 3 Lisansı 210484Seda Ünat Mali İşler Ekip Şefi_Yatırımcı İlişkileri Ekip Şefi 11.05.2015 224 270 67 00 seda.unat@tr.bosch.com SPF Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 701568Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin faaliyet konusunu, otomotiv ana sanayi firmalarının ve yedek parça piyasasının gereksinim duyduğu, otomobil ve hafif ticari araçlar için hidrolik fren sistemlerinin üretimi ve satışı oluşturmaktadır.Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMetin Kartal Fabrika Müdürü Yönetim Kurulu ÜyesiFüsun Sevimli Köprülü Mali İşler Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali İşler Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922066BIST