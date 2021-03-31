***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.03.2021 11:04
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Fethiye OSB Mah. Sarı Cadde No :8/A, Nilüfer/BURSA/TÜRKİYE
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922073
BIST
14:511.420
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 28,71
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.421
En Düşük
1.399
14:518,1602
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0797
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1254
14:519,6228
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0458
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5676
14:51449,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,56
|Açılış
|: 449,77
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,36
BIST En Aktif Hisseler14:51
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|7.571.358
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|48.625.652
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|8.015.254
|% 9,99
|
|SAYAS
|31,94
|66.947.592
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SONME
|54,00
|2.958.498
|% -7,61
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|GARAN
|6,96
|2.610.670.667
|% 4,04
|
|FROTO
|204,90
|707.929.074
|% 6,00
|
|SASA
|46,60
|706.584.409
|% 3,28
|
|KOZAL
|120,10
|619.870.269
|% 0,92
|
|BJKAS
|9,04
|617.672.855
|% 8,52
|
|GARAN
|6,96
|2.610.670.667
|% 4,04
|
|SKBNK
|1,22
|170.988.952
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,91
|225.329.490
|% 0,00
|
|TSKB
|1,39
|140.297.923
|% 2,96
|
|PETKM
|5,99
|468.653.216
|% 4,17
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1552
|8,1602
|% -0,97
|
|Euro
|9,5980
|9,6228
|% -0,47
|
|Sterlin
|11,2132
|11,2694
|% -0,97
|
|Frank
|8,5897
|8,6415
|% -1,20
|
|Riyal
|2,1691
|2,1799
|% -0,97
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|9,57
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-2,43
|
|Cumhuriyet
|2.979
|3.024
|-1,00
|
|Tam
|2.963
|3.040
|-1,95
|
|Yarım
|1.432
|1.470
|-0,95
|
|Çeyrek
|718
|735
|-0,47
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,42
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,79
|62,79
|0,05
|