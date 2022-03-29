***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviULRİCH ALEXANDER SCHMİDT TÜZEL KİŞİ DEĞİLDİR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 28.06.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiMetin Kartal Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.09.2013 İcrada Görevli Fabrika Müdürü Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırFATMA HEDİYE ÜSTÜNDAĞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 20.03.2019 İcrada Görevli Değil Hukuki Danışmanlık Hayır Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748804 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiAYCAN AVCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 20.03.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği ve Finansal Danışmanlık Evet Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748804 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yonetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiDANIEL ARCHIP WERNER KORIOTH Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Üst Düzey Yönetici Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırASUMAN BÜYÜKYILDIRIM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 18.03.2022 İcrada Görevli Değil Bölgesel Finans Yöneticisi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013678BIST