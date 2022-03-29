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***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.03.2022 14:53
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ULRİCH ALEXANDER SCHMİDT TÜZEL KİŞİ DEĞİLDİR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 28.06.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Metin Kartal Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.09.2013 İcrada Görevli Fabrika Müdürü Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
FATMA HEDİYE ÜSTÜNDAĞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 20.03.2019 İcrada Görevli Değil Hukuki Danışmanlık Hayır Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748804 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
AYCAN AVCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 20.03.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği ve Finansal Danışmanlık Evet Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748804 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yonetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
DANIEL ARCHIP WERNER KORIOTH Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Üst Düzey Yönetici Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ASUMAN BÜYÜKYILDIRIM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 18.03.2022 İcrada Görevli Değil Bölgesel Finans Yöneticisi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013678


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 234,30 5.611.958 % 10,00  
ULUSE 93,65 1.364.761 % 9,98  
GEREL 4,59 18.005.233 % 9,81  
AEFES 26,70 233.199.183 % 9,43  
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Riyal 3,9100 3,9296 % -0,66  
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Altın Ons 1.897 1.898 -25,17  
Altın Gr. 901 902 -14,20  
Cumhuriyet 5.989 6.079 -127,00  
Tam 5.951 6.106 -131,96  
Yarım 2.876 2.953 -63,83  
Çeyrek 1.443 1.477 -31,92  
Gümüş.Ons 24,25 24,30 -0,61  
Gümüş Gr. 11,52 11,53 -0,32  
B. Petrol 105 105 -4,60  
Seans Raporu 15:11
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