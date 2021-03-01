***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
01.03.2021 21:55
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/03/2021
Karar Sayısı
425
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
31.12.2020 Sorumluluk Beyanı ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914307
BIST
18:051.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,81%
|| 56,06
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.527
En Düşük
1.491
18:057,2839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0121
|Açılış
|: 7,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,2970
En Düşük
7,2725
18:058,7854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0050
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,7975
En Düşük
8,7626
18:05404,16
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -8,14
|Açılış
|: 404,04
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
403,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|17,71
|5.077.103
|% 10,00
|
|OTKAR
|392,70
|309.097.599
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.180.442
|% 10,00
|
|NTHOL
|4,84
|205.132.542
|% 10,00
|
|MAALT
|255,20
|68.117.805
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|404.860
|% -9,68
|
|SERVE
|18,05
|762.368
|% -8,38
|
|COSMO
|12,01
|592.870
|% -8,32
|
|ATSYH
|6,45
|1.059.835
|% -7,73
|
|EKIZ
|8,00
|657.552
|% -4,76
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|THYAO
|13,80
|1.786.311.865
|% 2,30
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|KOZAL
|136,30
|1.416.392.912
|% 5,50
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|EKGYO
|2,35
|750.334.919
|% 5,38
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|TSKB
|1,73
|269.215.434
|% 4,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2718
|7,2839
|% -0,17
|
|Euro
|8,7683
|8,7854
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,1286
|10,1794
|% -1,77
|
|Frank
|7,9424
|7,9903
|% -2,30
|
|Riyal
|1,9395
|1,9492
|% -1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-0,27
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-8,26
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş.Ons
|26,52
|26,58
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,00
|
|B. Petrol
|63,32
|63,32
|0,02
|