***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
22.02.2022 22:54
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/02/2022
Karar Sayısı
437
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
31.12.2021 Sorumluluk Beyanı ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003618
BIST
18:052.017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.033
En Düşük
1.980
18:0513,7202
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0823
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,8268
En Düşük
13,7030
18:0515,5584
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0852
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,6598
En Düşük
15,5259
18:05838,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -5,39
|Açılış
|: 838,25
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
844,22
En Düşük
838,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HATEK
|18,26
|7.770.954
|% 10,00
|
|HUNER
|2,20
|3.642.918
|% 10,00
|
|TETMT
|348,70
|12.705.614
|% 10,00
|
|POLTK
|603,40
|100.269.209
|% 9,99
|
|KRTEK
|9,84
|23.458.102
|% 9,94
|
|ISBTR
|63.000,00
|1.398.000
|% -10,00
|
|PKENT
|467,30
|848.617
|% -10,00
|
|SERVE
|19,80
|607.185
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|60.169.047
|% -9,99
|
|MERIT
|31,40
|106.795.999
|% -9,98
|
|THYAO
|28,88
|4.034.544.508
|% -1,90
|
|KRDMD
|11,56
|1.788.809.171
|% -1,45
|
|KARSN
|4,14
|1.518.869.633
|% 3,76
|
|EREGL
|28,40
|1.322.959.277
|% -1,59
|
|YKBNK
|3,99
|1.293.475.807
|% -1,48
|
|KARSN
|4,14
|1.518.869.633
|% 3,76
|
|YKBNK
|3,99
|1.293.475.807
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,23
|402.412.866
|% -3,04
|
|KRDMD
|11,56
|1.788.809.171
|% -1,45
|
|THYAO
|28,88
|4.034.544.508
|% -1,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7146
|13,7162
|% -0,63
|
|Euro
|15,5403
|15,5550
|% -0,57
|
|Sterlin
|18,6416
|18,7351
|% -0,28
|
|Frank
|14,8801
|14,9697
|% -0,24
|
|Riyal
|3,6552
|3,6735
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-3,79
|
|Altın Gr.
|843
|843
|5,52
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,19
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|-0,00
|
|B. Petrol
|94,10
|94,10
|0,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 63 kaybederek (% -1.09 ) 2, 244
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, YKBNK, EKGYO
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TETMT, HUNER
-
17:59XU100
Endeks 2, 014 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 25, 967.00 milyon TL de
-
17:59OZGYO
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 474, 608 adet işlem