***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
09.08.2022 23:08
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/08/2022
Karar Sayısı
444
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
30.06.2022 Sorumluluk Beyanı ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053929
BIST
17:592.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -9,90
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
17:5917,9475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0486
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9609
En Düşük
17,8528
17:5918,3555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0778
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,3555
En Düşük
18,2729
17:591.034,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,09
|Açılış
|: 1.034,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.036,66
En Düşük
1.030,41
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRTEK
|22,00
|40.901.086
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,84
|44.847.274
|% 10,00
|
|MMCAS
|3,08
|572.871
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|48.000.084
|% 9,99
|
|CMBTN
|231,70
|36.305.927
|% 9,97
|
|ASUZU
|240,60
|15.081.770
|% -9,99
|
|AKSUE
|28,94
|21.312.198
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|136.125.536
|% -9,88
|
|TMSN
|55,10
|118.085.905
|% -9,67
|
|BRKO
|1,61
|3.205.169
|% -9,55
|
|THYAO
|58,60
|6.005.799.424
|% -0,26
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|SASA
|50,20
|1.889.317.532
|% -3,46
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|TUPRS
|284,70
|1.872.201.541
|% 4,10
|
|EKGYO
|3,46
|1.789.226.605
|% 0,58
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|ZOREN
|2,59
|745.067.627
|% 9,28
|
|MOBTL
|1,99
|564.780.733
|% 5,85
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8918
|17,9475
|% 0,27
|
|Euro
|18,2488
|18,3555
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,5841
|21,6924
|% 0,08
|
|Frank
|18,7178
|18,8305
|% 0,04
|
|Riyal
|4,7539
|4,7778
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.795
|0,11
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.034
|0,50
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.899
|7.007
|10,00
|
|Yarım
|3.361
|3.426
|5,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.712
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,50
|20,56
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,84
|0,01
|
|B. Petrol
|96,59
|96,59
|0,09
|