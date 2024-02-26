***BFREN* *DMSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
26.02.2024 08:58
***BFREN******DMSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [BFREN, DMSAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BFREN.E %1125.46732 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 1037,971 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) DMSAS.E %100 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 6,01 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251792
BIST
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11:259.353
En Düşük
|Değişim
|: -0,22%
|| -20,71
|Açılış
|: 9.411
|
|Önceki Kapanış
|: 9.374
|
9.336
En Yüksek
9.450
11:2531,1138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0747
|Açılış
|: 31,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3383
En Düşük
31,0311
11:2533,7492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1266
|Açılış
|: 33,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
33,9189
En Düşük
33,6235
11:252.036,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,88
|Açılış
|: 2.036,45
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,57
|
2.048,61
En Düşük
2.028,08
BIST En Aktif Hisseler11:25
|LMKDC
|21,56
|5.312.880
|% 10,00
|
|KLSER
|82,50
|570.235.733
|% 10,00
|
|PATEK
|90,50
|20.439.968
|% 9,96
|
|MANAS
|11,37
|58.873.683
|% 9,96
|
|KCAER
|58,90
|846.435.678
|% 9,48
|
|ARASE
|72,35
|261.367.982
|% -5,55
|
|MNDTR
|7,29
|20.585.736
|% -4,08
|
|DOFER
|52,90
|50.329.148
|% -3,29
|
|AYDEM
|26,32
|24.439.738
|% -3,24
|
|EDATA
|28,82
|112.919.001
|% -2,96
|
|MIATK
|75,75
|2.506.435.662
|% 8,06
|
|REEDR
|66,40
|2.105.890.391
|% 9,30
|
|BORSK
|50,45
|1.900.646.429
|% -2,23
|
|ASTOR
|130,00
|1.534.602.595
|% 4,00
|
|BINHO
|654,50
|1.040.240.174
|% 7,91
|
|BORSK
|50,45
|1.900.646.429
|% -2,23
|
|MIATK
|75,75
|2.506.435.662
|% 8,06
|
|REEDR
|66,40
|2.105.890.391
|% 9,30
|
|QUAGR
|4,51
|104.658.832
|% 0,22
|
|PSGYO
|8,31
|179.025.904
|% -2,24
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1057
|31,1138
|% 0,24
|
|Euro
|33,7229
|33,7492
|% 0,38
|
|Sterlin
|39,3154
|39,5126
|% 0,28
|
|Frank
|35,1837
|35,3956
|% 0,28
|
|Riyal
|8,2697
|8,3112
|% 0,22
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,82
|22,86
|% 0,66
|
|Platin
|897,48
|898,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|967,20
|971,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,29
|80,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,30
|2.036,57
|% 0,66
|