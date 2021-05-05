***BFREN* *EKGYO* *CEMTS* *CUSAN* *DMSAS* *SARKY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
05.05.2021 09:18
***BFREN******EKGYO******CEMTS******CUSAN******DMSAS******SARKY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [BFREN, CEMTS, CUSAN, DMSAS, EKGYO, SARKY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BFREN.E Pay Başına Brüt Temettü: 6,8987336 TL Teorik Fiyat: 923,101 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) CEMTS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1764706 TL Teorik Fiyat: 14,594 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) CUSAN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,117647 TL Teorik Fiyat: 7,292 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) DMSAS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,15 TL Teorik Fiyat: 7,22TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) EKGYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0217 TL Teorik Fiyat: 1,808 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) SARKY.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,25 TL Teorik Fiyat: 15,25 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934547
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|DITAS
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|MTRKS
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|LUKSK
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|
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|Sterlin
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|Frank
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|% 0,06
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|Riyal
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|2,2315
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|10:55
|Alış
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|1.777
|1.777
|-1,72
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|Altın Gr.
|477
|477
|0,97
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|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
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|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
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|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
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|Çeyrek
|752
|769
|11,69
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|Gümüş.Ons
|26,40
|26,45
|-0,08
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|Gümüş Gr.
|7,08
|7,09
|-0,01
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|B. Petrol
|69,48
|69,48
|1,92
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