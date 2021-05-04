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***BFREN* *EKGYO* *CEMTS* *CUSAN* *DMSAS* *SARKY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

04.05.2021 16:56



***BFREN******EKGYO******CEMTS******CUSAN******DMSAS******SARKY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler BFREN, CEMTS, CUSAN, DMSAS, EKGYO, SARKY

05.05.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
BOSCH FREN SISTEMLERI BFREN 6,8987336 5,8639235
CEMTAS CEMTS 0,1764706 0,15
CUHADAROGLU METAL CUSAN 0,117647 0,0999999
DEMISAS DOKUM DMSAS 0,15 0,1275
EMLAK KONUT GMYO EKGYO 0,0217 0,0217
SARKUYSAN SARKY 0,25 0,2125





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934440


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