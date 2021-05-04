***BFREN* *EKGYO* *CEMTS* *CUSAN* *DMSAS* *SARKY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***BFREN******EKGYO******CEMTS******CUSAN******DMSAS******SARKY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler BFREN, CEMTS, CUSAN, DMSAS, EKGYO, SARKY05.05.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaBOSCH FREN SISTEMLERI BFREN 6,8987336 5,8639235CEMTAS CEMTS 0,1764706 0,15CUHADAROGLU METAL CUSAN 0,117647 0,0999999DEMISAS DOKUM DMSAS 0,15 0,1275EMLAK KONUT GMYO EKGYO 0,0217 0,0217SARKUYSAN SARKY 0,25 0,2125http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934440BIST