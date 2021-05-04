***BFREN* *EKGYO* *CEMTS* *CUSAN* *DMSAS* *SARKY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
04.05.2021 16:56
***BFREN******EKGYO******CEMTS******CUSAN******DMSAS******SARKY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler BFREN, CEMTS, CUSAN, DMSAS, EKGYO, SARKY
05.05.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
BOSCH FREN SISTEMLERI BFREN 6,8987336 5,8639235
CEMTAS CEMTS 0,1764706 0,15
CUHADAROGLU METAL CUSAN 0,117647 0,0999999
DEMISAS DOKUM DMSAS 0,15 0,1275
EMLAK KONUT GMYO EKGYO 0,0217 0,0217
SARKUYSAN SARKY 0,25 0,2125
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934440
BIST
17:041.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -7,65
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.412
17:048,3187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0713
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
17:0410,0186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0632
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0391
En Düşük
9,9291
17:04480,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,76
|Açılış
|: 480,44
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
480,59
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler17:02
|KARTN
|61,60
|57.484.243
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,77
|5.064.117
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.209.405
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|16.618.300
|% 9,98
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|13.712.109
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|PRKME
|5,72
|56.294.634
|% -7,59
|
|CMENT
|35,52
|161.581
|% -7,50
|
|EREGL
|19,60
|1.506.899.172
|% 3,38
|
|THYAO
|12,70
|1.054.514.499
|% -1,70
|
|KRDMD
|7,57
|768.898.752
|% 2,44
|
|GARAN
|7,29
|768.444.384
|% -1,09
|
|PETKM
|6,85
|738.985.984
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,08
|288.651.501
|% -1,89
|
|PETKM
|6,85
|738.985.984
|% 0,74
|
|GARAN
|7,29
|768.444.384
|% -1,09
|
|DOHOL
|2,96
|311.939.049
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,57
|768.898.752
|% 2,44
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3115
|8,3155
|% 0,83
|
|Euro
|9,9992
|10,0047
|% 0,50
|
|Sterlin
|11,4826
|11,5401
|% 0,37
|
|Frank
|9,0749
|9,1296
|% 0,64
|
|Riyal
|2,2100
|2,2211
|% 0,77
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|479
|479
|3,69
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,99
|27,02
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|0,08
|