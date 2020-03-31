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***BFREN* *GLYHO* *NETAS* *KAREL* *ADANA* *KONYA* *OZKGY* *AVISA* *RYGYO* *SELEC* *AKCNS* *HURGZ* *ALGYO* *BUCIM* *BIZIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks

31.03.2020 17:05
GÜNCEL HABERLER



***BFREN******GLYHO******NETAS******KAREL******ADANA******KONYA******OZKGY******AVISA******RYGYO******SELEC******AKCNS******HURGZ******ALGYO******BUCIM******BIZIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

İlgili Şirketler [ADANA, AKCNS, ALGYO, AVISA, BFREN, BIZIM, BUCIM, GLYHO, HURGZ, KAREL, KONYA, NETAS, OZKGY, RYGYO, SELEC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği

Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Borsa İstanbul tarafından 01.04.2020 tarihinden itibaren geçerli olarak yapılacak pazar değişiklikleri nedeniyle gerçekleştirilecek endeks içerik değişiklikleri aşağıda yer almaktadır. 

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
ADANA CIMENTO (A) XYLDZ XBANA 01/04/2020
AKCANSA XYLDZ XBANA 01/04/2020
ALARKO GMYO XYLDZ XBANA 01/04/2020
AVIVASA EMEKLILIK HAYAT XYLDZ XBANA 01/04/2020
BOSCH FREN SISTEMLERI XYLDZ XBANA 01/04/2020
BIZIM MAGAZALARI XYLDZ XBANA 01/04/2020
BURSA CIMENTO XYLDZ XBANA 01/04/2020
GLOBAL YAT. HOLDING XYLDZ XBANA 01/04/2020
HURRIYET GZT. XBANA XYLDZ 01/04/2020
KAREL ELEKTRONIK XYLDZ XBANA 01/04/2020
KONYA CIMENTO XYLDZ XBANA 01/04/2020
NETAS TELEKOM XYLDZ XBANA 01/04/2020
OZAK GMYO XYLDZ XBANA 01/04/2020
REYSAS GMYO XYLDZ XBANA 01/04/2020
SELCUK ECZA DEPOSU XYLDZ XBANA 01/04/2020



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833589


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TDGYO 2,09 2.136.754 % 10,00  
INTEM 7,26 2.527.153 % 10,00  
EGCYO 0,33 24.484 % 10,00  
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Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,03 14,08 0,00  
Gümüş Gr. 2,96 2,97 -0,01  
B. Petrol 26,29 26,29 -0,13  
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