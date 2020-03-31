***BFREN* *GLYHO* *NETAS* *KAREL* *ADANA* *KONYA* *OZKGY* *AVISA* *RYGYO* *SELEC* *AKCNS* *HURGZ* *ALGYO* *BUCIM* *BIZIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks









***BFREN******GLYHO******NETAS******KAREL******ADANA******KONYA******OZKGY******AVISA******RYGYO******SELEC******AKCNS******HURGZ******ALGYO******BUCIM******BIZIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [ADANA, AKCNS, ALGYO, AVISA, BFREN, BIZIM, BUCIM, GLYHO, HURGZ, KAREL, KONYA, NETAS, OZKGY, RYGYO, SELEC]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarBorsa İstanbul tarafından 01.04.2020 tarihinden itibaren geçerli olarak yapılacak pazar değişiklikleri nedeniyle gerçekleştirilecek endeks içerik değişiklikleri aşağıda yer almaktadır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiADANA CIMENTO (A) XYLDZ XBANA 01/04/2020AKCANSA XYLDZ XBANA 01/04/2020ALARKO GMYO XYLDZ XBANA 01/04/2020AVIVASA EMEKLILIK HAYAT XYLDZ XBANA 01/04/2020BOSCH FREN SISTEMLERI XYLDZ XBANA 01/04/2020BIZIM MAGAZALARI XYLDZ XBANA 01/04/2020BURSA CIMENTO XYLDZ XBANA 01/04/2020GLOBAL YAT. HOLDING XYLDZ XBANA 01/04/2020HURRIYET GZT. XBANA XYLDZ 01/04/2020KAREL ELEKTRONIK XYLDZ XBANA 01/04/2020KONYA CIMENTO XYLDZ XBANA 01/04/2020NETAS TELEKOM XYLDZ XBANA 01/04/2020OZAK GMYO XYLDZ XBANA 01/04/2020REYSAS GMYO XYLDZ XBANA 01/04/2020SELCUK ECZA DEPOSU XYLDZ XBANA 01/04/2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833589BIST