***BFREN* *OSMEN* *CEMTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
28.04.2020 09:15
***BFREN******OSMEN******CEMTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [BFREN, CEMTS, OSMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BFREN.E Pay Başına Brüt Temettü: 2,0321214 TL Teorik Fiyat: 275,768 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) CEMTS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1378725 TL Teorik Fiyat: 7,422 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) OSMEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0403622 TL Teorik Fiyat: 8,81 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840572
BIST
11:59101.228
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -39,47
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
11:596,9986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0127
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9986
En Düşük
6,9799
11:597,5913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0270
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5974
En Düşük
7,5499
11:59382,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,39
|Açılış
|: 382,89
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,57
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|13,20
|44.916.565
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.447.779
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|457.573
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|131.682
|% 10,00
|
|KUTPO
|9,69
|17.523.244
|% 9,99
|
|YBTAS
|5.826,00
|87.390
|% -10,00
|
|KNFRT
|11,22
|14.087.670
|% -6,81
|
|ALCTL
|20,74
|39.888.149
|% -6,41
|
|DITAS
|15,69
|1.039.214
|% -5,82
|
|KERVT
|4,17
|33.677.039
|% -5,44
|
|GARAN
|8,41
|443.409.919
|% 0,60
|
|ECILC
|5,20
|442.061.956
|% 1,76
|
|THYAO
|10,77
|345.517.403
|% -0,46
|
|ASELS
|27,30
|286.201.154
|% -0,66
|
|MPARK
|16,15
|219.327.033
|% 8,97
|
|ECILC
|5,20
|442.061.956
|% 1,76
|
|YKBNK
|2,12
|141.572.426
|% 0,00
|
|GARAN
|8,41
|443.409.919
|% 0,60
|
|AVOD
|2,35
|106.736.300
|% 3,07
|
|BSOKE
|1,19
|46.760.553
|% 7,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6971
|8,7407
|% 0,45
|
|Frank
|7,1376
|7,1806
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8553
|1,8646
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-10,07
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-2,36
|
|Cumhuriyet
|2.452
|2.509
|-16,00
|
|Tam
|2.517
|2.571
|-16,40
|
|Yarım
|1.226
|1.257
|-8,00
|
|Çeyrek
|615
|629
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|15,01
|15,04
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,04
|
|B. Petrol
|22,30
|22,30
|-0,77
|