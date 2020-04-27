***BFREN* *OSMEN* *CEMTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***BFREN******OSMEN******CEMTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler BFREN, CEMTS, OSMEN28.04.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaBOSCH FREN SISTEMLERI BFREN 2,0321214 1,7273031CEMTAS CEMTS 0,1378725 0,1171916OSMANLI MENKUL OSMEN 0,0403622 0,0343078http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840367BIST