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***BFREN* *OSMEN* *CEMTS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme

30.04.2020 16:48
GÜNCEL HABERLER



***BFREN******OSMEN******CEMTS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )

Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler BFREN, CEMTS, OSMEN

Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRABFREN91H5 BFREN Nakit Temettü Ödeme 172,73031 203,21214 30/04/2020 TRY
PAY SENEDİ ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRACEMTS91G6 CEMTS Nakit Temettü Ödeme 11,71916 13,78725 30/04/2020 TRY
PAY SENEDİ OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TREOSMK00022 OSMEN Nakit Temettü Ödeme 3,43078 4,03622 30/04/2020 TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841729


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OYAYO 5,61 54.005.776 % 10,00  
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Gümüş.Ons 15,06 15,09 -0,23  
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