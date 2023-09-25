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***BFREN* *VKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

25.09.2023 17:09
***BFREN* *VKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


***BFREN******VKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler BFREN, VKGYO

26.09.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
BOSCH FREN SISTEMLERI BFREN 24,3092884 21,8783595

Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
VAKIF GMYO VKGYO 71,76128 Kaydi Pay


Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197129


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CIMSA 325,70 868.727.286 % 10,00  
IZENR 53,90 437.621.127 % 10,00  
DYOBY 35,64 141.661.917 % 10,00  
EMNIS 77,00 3.427.337 % 10,00  
QNBFB 276,10 34.054.022 % 10,00  
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Riyal 7,2325 7,2688 % 0,26  
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Tam 11.085 11.187 -3,00  
Yarım 5.560 5.617 -1,00  
Çeyrek 2.771 2.808 -1,00  
Gümüş.Ons 23,09 23,12 -0,45  
Gümüş Gr. 20,21 20,23 -0,35  
B. Petrol 91,89 91,89 -0,07  
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