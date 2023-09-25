***BFREN* *VKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***BFREN******VKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler BFREN, VKGYO26.09.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaBOSCH FREN SISTEMLERI BFREN 24,3092884 21,8783595Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaVAKIF GMYO VKGYO 71,76128 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197129BIST