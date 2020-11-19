***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.11.2020 15:27
***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
BGC HOLDİNGS (TURKEY) LLC 17540874 TRY 100
TOPLAM 17540874 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
SHAUN DAVID CARL EDGAR LYNN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim kurulu başkanı 0
ALİ RIZA İNCEKARA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim kurulu üyesi ve Genel Müdür 0
ULUÇ SAKA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi ve genel müdür yardımcısı 0
ROBERT BRIAN STEVENS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi yönetim kurulu üyesi
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
SHAUN DAVID CARL EDGAR LYNN YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ALİ RIZA İNCEKARA Yönetim Kurulu Üyesi ve genel müdür
ULUÇ SAKA Yönetim Kurulu Üyesi ve genel müdür yardımcısı
MURAT ADAM Muhasebe Müdürü
Gülhan Ovalıoğlu Genel Müdür Yardımcısı
ROBERT BRIAN STEVENS Yönetim kurulu üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889213
BIST
15:581.321
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 26,46
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.321
En Düşük
1.278
15:587,5588
En Yüksek
|Değişim
|: -2,04%
|| -0,1572
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,5065
15:588,9528
En Yüksek
|Değişim
|: -2,16%
|| -0,1974
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
8,8885
15:58452,17
En Yüksek
|Değişim
|: -2,58%
|| -11,96
|Açılış
|: 452,17
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
448,78
BIST En Aktif Hisseler15:58
|IZTAR
|12,76
|4.078.640
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|1.514.134
|% 10,00
|
|PKENT
|770,00
|59.970
|% 10,00
|
|SAFKR
|9,58
|107.710.326
|% 9,99
|
|ATSYH
|5,29
|496.022
|% 9,98
|
|YBTAS
|17.100,00
|157.700
|% -10,00
|
|TKURU
|282,60
|524.506
|% -10,00
|
|MARKA
|8,87
|24.295.095
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|3.386.159
|% -9,93
|
|MARTI
|2,70
|164.919.828
|% -9,70
|
|GARAN
|9,43
|8.315.903.586
|% 6,55
|
|KRDMD
|4,91
|4.462.912.065
|% 6,97
|
|YKBNK
|3,13
|3.632.654.521
|% 6,83
|
|AKBNK
|6,56
|2.056.128.537
|% 4,63
|
|VAKBN
|4,91
|1.540.623.245
|% 3,15
|
|YKBNK
|3,13
|3.632.654.521
|% 6,83
|
|KRDMD
|4,91
|4.462.912.065
|% 6,97
|
|GARAN
|9,43
|8.315.903.586
|% 6,55
|
|EKGYO
|1,95
|780.946.233
|% -2,01
|
|AKBNK
|6,56
|2.056.128.537
|% 4,63
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5525
|7,5588
|% -2,04
|
|Euro
|8,9393
|8,9528
|% -2,16
|
|Sterlin
|9,9652
|10,0151
|% -2,40
|
|Frank
|8,2458
|8,2955
|% -2,22
|
|Riyal
|2,0074
|2,0174
|% -2,16
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-8,49
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-11,46
|
|Cumhuriyet
|3.016
|3.061
|-86,00
|
|Tam
|2.998
|3.075
|-90,10
|
|Yarım
|1.449
|1.488
|-43,59
|
|Çeyrek
|727
|744
|-21,79
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|5,83
|5,83
|-0,19
|
|B. Petrol
|44,26
|44,26
|-0,08
|
Seans Raporu
15:58
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-
16:10AVGYO
Yüzde 9.25 oranında artışla 3.66 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 699, 826 adet işlem
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16:09TTKOM
Yüzde 5.47 oranında artışla 7.91 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 999, 382 adet işlem
-
16:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 98 artarak (% 2.28 ) 1, 480
-
16:07XU100
Endeks 1, 319 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 91 üstünde . İşlem hacmi 36, 851.00 milyon TL de
-
16:05SRVGY
Yüzde 8.43 oranında artışla 54.15 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 484 adet işlem