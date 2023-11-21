***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.11.2023 18:55
***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 21.11.2023
Genel Kurul Tarihi 21.12.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.12.2023
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Limak Ambassadore Hotel Boğa Sokak No:19 Gaziosmanpaşa/Çankaya/Ankara
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Saygı Duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması veya okunmuş sayılması, müzakeresi, onaylanması
3 - 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması veya okunmuş sayılması, müzakeresi, onaylanması
4 - 2022 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması veya okunmuş sayılması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi
6 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2022 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
7 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
8 - Yeni atanan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul onayına sunulması
9 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 2022 yılı hesap döneminde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
11 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bien Yapı Ürünleri Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Bien Yapı Ürünleri Olağan Genel Kurul Toplantıya Davet.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.11.2023 tarihli toplantısında Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 21 Aralık 2023 Perşembe günü, saat 14:00'te işbu açıklamamızda duyurulan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Limak Ambassadore Hotel Boğa Sokak No:19 Gaziosmanpaşa/Çankaya/Ankara adresinde yapılmasına karar verilmiştir. 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul İlanı ekte yer almaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219234
BIST