***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 21.11.2023Genel Kurul Tarihi 21.12.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.12.2023Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Limak Ambassadore Hotel Boğa Sokak No:19 Gaziosmanpaşa/Çankaya/AnkaraGündem Maddeleri1 - Açılış, Saygı Duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi2 - 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması veya okunmuş sayılması, müzakeresi, onaylanması3 - 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması veya okunmuş sayılması, müzakeresi, onaylanması4 - 2022 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması veya okunmuş sayılması, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi6 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2022 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması7 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması8 - Yeni atanan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul onayına sunulması9 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 2022 yılı hesap döneminde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi11 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi13 - Dilek, temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bien Yapı Ürünleri Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Bien Yapı Ürünleri Olağan Genel Kurul Toplantıya Davet.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.11.2023 tarihli toplantısında Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 21 Aralık 2023 Perşembe günü, saat 14:00'te işbu açıklamamızda duyurulan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Limak Ambassadore Hotel Boğa Sokak No:19 Gaziosmanpaşa/Çankaya/Ankara adresinde yapılmasına karar verilmiştir. 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul İlanı ekte yer almaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219234BIST