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***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi

11.12.2023 14:22
***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi


***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )

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İhraç Belgesi

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Şirketimizin, 3.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara ve tahsisli olarak satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.12.2023 tarih ve 76/1670 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224443


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