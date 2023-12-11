***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
11.12.2023 14:22
***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimizin, 3.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara ve tahsisli olarak satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.12.2023 tarih ve 76/1670 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224443
BIST
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15:007.781
En Düşük
|Değişim
|: -1,68%
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|Açılış
|: 7.920
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|Önceki Kapanış
|: 7.914
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7.749
En Yüksek
7.925
15:0028,9941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
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|Açılış
|: 28,9850
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|Önceki Kapanış
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29,0157
En Düşük
28,8493
15:0031,2368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0226
|Açılış
|: 31,2200
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|Önceki Kapanış
|: 31,2500
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31,3600
En Düşük
31,0975
15:001.861,31
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|: -0,28%
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|Açılış
|: 1.861,31
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|Önceki Kapanış
|: 1.866,62
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1.872,34
En Düşük
1.855,85
BIST En Aktif Hisseler14:59
|SKYMD
|10,24
|1.708.442
|% 9,99
|
|CATES
|76,00
|5.903.148
|% 9,99
|
|SAMAT
|61,85
|66.181.341
|% 9,96
|
|AGROT
|15,27
|1.865.355.754
|% 9,94
|
|OTTO
|354,75
|2.257.246
|% 9,83
|
|UMPAS
|8,10
|8.265.391
|% -10,00
|
|AYES
|31,28
|1.413.238
|% -9,96
|
|GZNMI
|24,34
|28.503.505
|% -8,50
|
|LIDER
|57,00
|208.727.532
|% -8,29
|
|KRGYO
|46,22
|61.765.205
|% -8,29
|
|AGROT
|15,27
|1.865.355.754
|% 9,94
|
|PGSUS
|691,50
|989.932.779
|% -3,22
|
|ASTOR
|101,90
|783.495.689
|% -2,11
|
|MIATK
|38,72
|720.805.509
|% -4,40
|
|KONTR
|224,00
|708.964.967
|% -2,61
|
|AGROT
|15,27
|1.865.355.754
|% 9,94
|
|ODAS
|9,69
|481.274.871
|% -3,00
|
|IHLGM
|1,58
|64.487.790
|% -2,47
|
|FORMT
|3,55
|85.546.232
|% -1,39
|
|MIATK
|38,72
|720.805.509
|% -4,40
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9903
|28,9945
|% 0,03
|
|Euro
|31,2283
|31,2450
|% 0,10
|
|Sterlin
|36,3643
|36,5466
|% 0,29
|
|Frank
|32,8035
|33,0011
|% -0,03
|
|Riyal
|7,7071
|7,7458
|% 0,03
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,90
|22,94
|% 0,66
|
|Platin
|923,79
|926,70
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,63
|954,50
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,43
|75,43
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.994,11
|1.994,36
|% 0,66
|