***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR) yapılan derecelendirme sonrasında, Şirketimizin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notu AA- (tr) olarak teyit edilmişve stabil görünüm korunmuştur. Kısa vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu J1+ (tr) olarak teyit edilmiş ve stabil görünüm korunmuştur.Kredi derecelendirmesine ilişkin rapor ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227733BIST