***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz' in sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Bien Banyo Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 26.10.2023 tarihinde gerçekleştirilen olağan üstü genel kurulun da, 60.000.000 TL (Beheri 1,00 Türk Lirası) olan sermayesini, 190.000.000 TL (Beheri 1,00 Türk lirası) arttırılarak, 250.000.000 TL'ye yükseltilmesine, arttırılan sermaye miktarının 105.202.096,41 TL kısmının, geçmiş yıl karlarından karşılanmasına, 84.797.903,59 TL'lik kısmını ise, Şirketimizin alacaklarından karşılanmasına Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir. Sermaye artırımı sonrası, Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu pay %100 oranıyla devam edecek olup, değişiklik olmayacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211031BIST