***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında1. Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Emre Kavaklı'nın 13.11.2023 tarihi itibarıyla şirketimizdeki görevlerinden istifalarının kabulüne,2. Yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Sn. Emre Kavaklı'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Sn. Aykut Ekinci'nin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak TTK'nın 363. maddesi uyarınca atanmasına,3. Sn. Emre Kavaklı'nın başkanı olduğu Riskin Erken Saptanması Komitesi komite başkanlığından ve üyesi olduğu Denetimden Sorumlu Komite üyeliğinden terkine, istifa eden yönetim kurulu üyesi Sn. Emre Kavaklı'dan boşalan Riskin Erken Saptanması komitesi başkanlığı ve Denetimden Sorumlu Komite üyeliği görevine Sn. Aykut Ekinci'nin atanmasına,4. Yönetim Kurulu Üyeliği'ndeki istifa ve atamanın Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve ilan ettirilmesine,karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218803BIST