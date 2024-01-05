***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Çine Tesislerinde Devam Eden Yatırımlar Hakkında BilgilendirmeAydın İli Çine İlçesi, Çine OSB'de yapılan yatırımda 2 farklı sahada toplam 622.794 m² alan üzerine toplam 318.280 m² kapalı alan da kurulacak olan seramik üretim tesisi yatırımlarımız süratle devam etmektedir. Çine Tesisi yatırımı için 04.01.2024 tarihi itibarıyla, 1.024.965.314,98 TL yatırım harcaması yapılmış olup, harcanan tutarın 682.297.541 TL'si halka arz gelirlerinden finanse edilmiştir. Yatırım ile ilgili yapılan harcamaların detayları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştirMaddi Duran Varlık Alımı:49.396.035,69 TLİdari Bina Yapımı:19.603.424,89 TLMasse Hazırlama Bölümü:514.408.069,18 TLFabrika Bina İnşaatı:113.294.835,75 TLİnşaat Avansları:115.933.280,11 TLMakine Avansları:212.329.669,36 TLÜretim hatlarının birbiri ardına üretime geçebilmesi için gerekli olan öncelikli husus, hammadde hazırlama tesisleri, idari ve üretim binalarının inşaatlarının yapımı ve tamamlanmasıdır. Halihazırda hammadde hazırlama tesislerinde yer alacak makine-ekipman alımlarının tedarikçiler ile ilgili tüm anlaşmaları yapılmış ve makine-ekipmanlar yatırım bölgesine ulaşmış, montaj süreçleri tamamlanmıştır. Bina inşaatlarının da yapımı planlandığı şekilde ilerlemekte olup idari bina inşaatımız tamamlanmıştır. Üretim hatlarında kullanılacak makine ve ekipmanların tedarik anlaşmalarının önemli bir kısmı tamamlanmıştır. Tesis tamamlandığında, son teknolojiye sahip üretim hatlarından oluşacak seramik fabrikalarından biri olacaktır.Yatırımla ilgili gelişrmeler oldukça Kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233449BIST