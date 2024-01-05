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***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.01.2024 19:23
***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Çine Tesislerinde Devam Eden Yatırımlar Hakkında Bilgilendirme
Aydın İli Çine İlçesi, Çine OSB'de yapılan yatırımda 2 farklı sahada toplam 622.794 m² alan üzerine toplam 318.280 m² kapalı alan da kurulacak olan seramik üretim tesisi yatırımlarımız süratle devam etmektedir. Çine Tesisi yatırımı için 04.01.2024 tarihi itibarıyla, 1.024.965.314,98 TL yatırım harcaması yapılmış olup, harcanan tutarın 682.297.541 TL'si halka arz gelirlerinden finanse edilmiştir. Yatırım ile ilgili yapılan harcamaların detayları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir
Maddi Duran Varlık Alımı:
49.396.035,69 TL

İdari Bina Yapımı:
19.603.424,89 TL

Masse Hazırlama Bölümü:
514.408.069,18 TL

Fabrika Bina İnşaatı:                                  
113.294.835,75 TL

İnşaat Avansları:                                        
115.933.280,11 TL

Makine Avansları:    
212.329.669,36 TL

Üretim hatlarının birbiri ardına üretime geçebilmesi için gerekli olan öncelikli husus, hammadde hazırlama tesisleri, idari ve üretim binalarının inşaatlarının yapımı ve tamamlanmasıdır. Halihazırda hammadde hazırlama tesislerinde yer alacak makine-ekipman alımlarının tedarikçiler ile ilgili tüm anlaşmaları yapılmış ve makine-ekipmanlar yatırım bölgesine ulaşmış, montaj süreçleri tamamlanmıştır. Bina inşaatlarının da yapımı planlandığı şekilde ilerlemekte olup idari bina inşaatımız tamamlanmıştır. Üretim hatlarında kullanılacak makine ve ekipmanların tedarik anlaşmalarının önemli bir kısmı tamamlanmıştır. Tesis tamamlandığında, son teknolojiye sahip üretim hatlarından oluşacak seramik fabrikalarından biri olacaktır.
Yatırımla ilgili gelişrmeler oldukça Kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233449


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