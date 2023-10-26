***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMurat KOCA Finans Müdürü +90 228 214 80 00 m.koca@bienseramik.com.trBurak Dayıoğlu Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 26.10.2023 +90 228 214 80 00 b.dayioglu@bienseramik.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 210082 - 912520http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210628BIST