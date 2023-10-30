***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.10.2023 18:13
***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Bien Banyo Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Vitrifiye, armatür, gömme rezervuar üretimi gerçekleştirmektedir. 250000000 250000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK (KONSOLİDASYONA TABİ)
Bien Trading Dış Ticaret A.Ş. Dış Ticaret 500000 500000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK (KONSOLİDASYONA TABİ)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211677
BIST
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18:057.713
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 6,44
|Açılış
|: 7.688
|
|Önceki Kapanış
|: 7.706
|
7.661
En Yüksek
7.786
18:0528,2707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1040
|Açılış
|: 28,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,2050
|
28,3466
En Düşük
28,1277
18:0530,0360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,2506
|Açılış
|: 29,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8250
|
30,0488
En Düşük
29,7300
18:051.817,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,17
|Açılış
|: 1.817,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.817,19
|
1.826,16
En Düşük
1.805,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|10.979,10
|281.974.442
|% 10,00
|
|TURGG
|590,90
|15.683.668
|% 10,00
|
|ULUFA
|12,32
|48.638.831
|% 10,00
|
|PNLSN
|58,30
|40.095.875
|% 10,00
|
|CMENT
|278,30
|3.580.051
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.118,50
|34.540.024
|% -10,00
|
|INTEM
|326,70
|71.837.062
|% -10,00
|
|ISBTR
|493.200,00
|9.864.000
|% -10,00
|
|MAALT
|1.185,30
|275.920.110
|% -9,99
|
|GEDIK
|16,87
|283.290.612
|% -9,98
|
|THYAO
|218,90
|7.808.411.010
|% 0,78
|
|ASTOR
|130,40
|5.582.517.811
|% 2,76
|
|TUPRS
|141,40
|5.534.870.623
|% 2,02
|
|MIATK
|826,50
|3.882.154.832
|% 9,99
|
|EREGL
|38,40
|3.242.286.774
|% -0,16
|
|ZOREN
|5,51
|1.325.886.809
|% 0,55
|
|MHRGY
|5,55
|1.354.555.354
|% -9,90
|
|EKGYO
|6,72
|1.383.093.123
|% 0,30
|
|ODAS
|13,12
|2.085.423.128
|% 0,08
|
|YKBNK
|17,54
|2.175.608.663
|% -1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2628
|28,2707
|% 0,37
|
|Euro
|30,0215
|30,0360
|% 0,84
|
|Sterlin
|34,2553
|34,4271
|% 0,63
|
|Frank
|31,2127
|31,4008
|% 0,42
|
|Riyal
|7,5106
|7,5483
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.999
|-7,95
|
|Altın Gr.
|1.816
|1.816
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|12.201
|12.386
|-78,00
|
|Tam
|11.947
|12.063
|15,00
|
|Yarım
|5.992
|6.057
|8,00
|
|Çeyrek
|2.987
|3.028
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,28
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|21,18
|21,21
|0,24
|
|B. Petrol
|86,62
|86,62
|-2,58
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ONCSM
Yüzde 6.65 oranında artışla 190.90 lira fiyatla işlem gören hissede 877, 299 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 25 artarak (% 0.42 ) 6, 695
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISKUR, DOFER, PSDTC, YAPRK, MARKA, VERTU, CRFSA, GLCVY, KENT, TURGG
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MHRGY, PRZMA, INTEM, ISBTR, MRSHL
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17:58
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