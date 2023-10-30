***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiBien Banyo Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Vitrifiye, armatür, gömme rezervuar üretimi gerçekleştirmektedir. 250000000 250000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK (KONSOLİDASYONA TABİ)Bien Trading Dış Ticaret A.Ş. Dış Ticaret 500000 500000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK (KONSOLİDASYONA TABİ)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211677BIST