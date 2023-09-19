***BIGCH* *ANELE* *KMPUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
19.09.2023 11:45
***BIGCH******ANELE******KMPUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [ANELE, BIGCH, KMPUR]
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Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
ANEL ELEKTRIK 27 20/09/2023
BUYUK SEFLER BIGCHEFS 35 20/09/2023
KIMTEKS POLIURETAN 27 20/09/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196132
BIST
'
13:277.731
En Düşük
|Değişim
|: 0,65%
|| 50,20
|Açılış
|: 7.697
|
|Önceki Kapanış
|: 7.680
|
7.645
En Yüksek
7.789
13:2727,0339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0250
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0050
|
27,1347
En Düşük
26,8557
13:2728,9593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0533
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
29,2086
En Düşük
28,4597
13:271.682,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.682,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.679,51
|
1.687,19
En Düşük
1.669,82
BIST En Aktif Hisseler13:25
|TETMT
|1.695,20
|2.352.938
|% 10,00
|
|TARKM
|190,30
|11.349.873
|% 10,00
|
|CLEBI
|891,00
|43.211.926
|% 10,00
|
|MIATK
|550,20
|408.919.566
|% 10,00
|
|BURVA
|63,80
|33.606.148
|% 10,00
|
|INGRM
|486,50
|149.598.788
|% -9,99
|
|QNBFB
|164,50
|10.768.733
|% -9,91
|
|SODSN
|55,10
|1.386.382
|% -8,09
|
|ANGEN
|19,68
|381.115.015
|% -6,46
|
|BRSAN
|733,90
|1.428.228.761
|% -5,91
|
|SAHOL
|55,65
|4.929.586.687
|% -0,27
|
|THYAO
|220,30
|3.396.362.410
|% 1,01
|
|TUPRS
|142,70
|3.179.176.872
|% 3,03
|
|ISCTR
|21,88
|1.749.681.009
|% 0,27
|
|SISE
|52,15
|1.607.176.701
|% 0,38
|
|EKGYO
|8,07
|867.309.023
|% -0,49
|
|SKBNK
|5,60
|564.957.098
|% -2,78
|
|SAHOL
|55,65
|4.929.586.687
|% -0,27
|
|KATMR
|1,93
|157.311.054
|% 0,00
|
|ISCTR
|21,88
|1.749.681.009
|% 0,27
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0297
|27,0338
|% 0,09
|
|Euro
|28,9492
|28,9581
|% 0,18
|
|Sterlin
|33,3924
|33,5598
|% 0,11
|
|Frank
|30,0353
|30,2162
|% 0,14
|
|Riyal
|7,1853
|7,2214
|% 0,08
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|2,28
|
|Altın Gr.
|1.682
|1.682
|2,83
|
|Cumhuriyet
|11.329
|11.500
|31,00
|
|Tam
|11.096
|11.167
|-47,00
|
|Yarım
|5.565
|5.606
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.803
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|20,27
|20,29
|0,09
|
|B. Petrol
|95,06
|95,06
|0,63
|