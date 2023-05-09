Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BIGCH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

09.05.2023 17:17
***BIGCH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***BIGCH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

İlgili Şirketler [BIGCH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Büyük Şefler Bigchefs payları, 10/05/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler, BIST Turizm ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 107.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %35 olarak dikkate alınacaktır.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
BUYUK SEFLER BIGCHEFS XUTUM 10/05/2023
BUYUK SEFLER BIGCHEFS XTUMY 10/05/2023
BUYUK SEFLER BIGCHEFS XYLDZ 10/05/2023
BUYUK SEFLER BIGCHEFS XHARZ 10/05/2023
BUYUK SEFLER BIGCHEFS XUHIZ 10/05/2023
BUYUK SEFLER BIGCHEFS XTRZM 10/05/2023
BUYUK SEFLER BIGCHEFS XSIST 10/05/2023



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148905


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:004.536
Değişim :  -0,56% |  -25,74
Açılış :  4.547  
Önceki Kapanış :  4.562  
En Yüksek
4.622 En Düşük
4.513
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRYAT 894,30 149.283.541 % 10,00  
CELHA 27,50 12.927.431 % 10,00  
OSMEN 72,10 21.439.945 % 9,99  
EGPRO 53,50 62.813.995 % 9,99  
PAMEL 176,30 74.936.022 % 9,98  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Dolar 19,5167 19,5209 % 0,10  
Euro 21,3787 21,3851 % -0,33  
Sterlin 24,5560 24,6791 % 0,09  
Frank 21,8110 21,9424 % -0,11  
Riyal 5,1895 5,2156 % 0,10  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 2.025 2.025 3,88  
Altın Gr. 1.271 1.271 3,79  
Cumhuriyet 9.263 9.403 32,00  
Tam 9.217 9.452 36,08  
Yarım 4.553 4.636 20,00  
Çeyrek 2.270 2.311 17,00  
Gümüş.Ons 25,46 25,48 -0,09  
Gümüş Gr. 15,99 16,00 -0,03  
B. Petrol 75,94 75,94 -1,07  
Seans Raporu 18:00
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru