***BIGCH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***BIGCH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [BIGCH]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarBüyük Şefler Bigchefs payları, 10/05/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler, BIST Turizm ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 107.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %35 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiBUYUK SEFLER BIGCHEFS XUTUM 10/05/2023BUYUK SEFLER BIGCHEFS XTUMY 10/05/2023BUYUK SEFLER BIGCHEFS XYLDZ 10/05/2023BUYUK SEFLER BIGCHEFS XHARZ 10/05/2023BUYUK SEFLER BIGCHEFS XUHIZ 10/05/2023BUYUK SEFLER BIGCHEFS XTRZM 10/05/2023BUYUK SEFLER BIGCHEFS XSIST 10/05/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148905BIST