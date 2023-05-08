***BIGCH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***BIGCH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [BIGCH]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi08/05/2023Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıBüyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)37.000.000Baz Fiyat (TL)22,5İşlem Göreceği PazarYıldız PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)1.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih10/05/2023Halka Arz YöntemiBorsa Dışında (Off the Exchange)Halka Arz Tarihi03-05/05/2023AçıklamalarBüyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 37.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 107.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 10/05/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 22,50 TL/pay baz fiyat, "BIGCH.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148193BIST