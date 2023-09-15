***BIGCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2023 11:01
***BIGCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BIGCH]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIGCH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195291
BIST
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14:468.108
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -10,61
|Açılış
|: 8.128
|
|Önceki Kapanış
|: 8.119
|
8.012
En Yüksek
8.139
14:4626,9803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0616
|Açılış
|: 26,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9200
|
27,3696
En Düşük
26,8718
14:4628,7644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0468
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,0931
En Düşük
28,4403
14:461.664,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.664,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,06
|
1.686,23
En Düşük
1.651,14
BIST En Aktif Hisseler14:44
|TRILC
|15,73
|73.711.362
|% 10,00
|
|ELITE
|43,56
|215.772.616
|% 10,00
|
|ANGEN
|19,14
|44.370.922
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|303.919
|% 10,00
|
|ISBTR
|199.368,10
|9.370.301
|% 10,00
|
|INGRM
|600,50
|296.137.264
|% -10,00
|
|QNBFL
|399,90
|3.217.509
|% -9,99
|
|ATSYH
|63,00
|9.093.314
|% -9,94
|
|SKTAS
|5,50
|28.562.777
|% -9,39
|
|AYCES
|402,70
|79.926.590
|% -7,15
|
|THYAO
|230,30
|5.194.521.298
|% -3,44
|
|EBEBK
|78,65
|3.489.567.578
|% -4,38
|
|ISCTR
|22,24
|3.141.377.291
|% 2,87
|
|KOZAL
|31,20
|2.964.141.900
|% -0,06
|
|YKBNK
|16,37
|2.954.845.090
|% 1,43
|
|ZOREN
|4,91
|921.970.451
|% 2,08
|
|ODAS
|12,28
|2.178.346.614
|% 9,94
|
|YKBNK
|16,37
|2.954.845.090
|% 1,43
|
|SKBNK
|5,73
|987.824.619
|% 5,33
|
|ISCTR
|22,24
|3.141.377.291
|% 2,87
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9728
|26,9803
|% 0,23
|
|Euro
|28,7552
|28,7644
|% 0,16
|
|Sterlin
|33,3655
|33,5328
|% 0,10
|
|Frank
|29,9800
|30,1606
|% 0,06
|
|Riyal
|7,1741
|7,2101
|% 0,18
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|8,18
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.664
|9,17
|
|Cumhuriyet
|11.269
|11.439
|52,00
|
|Tam
|11.035
|11.111
|-22,00
|
|Yarım
|5.534
|5.579
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.759
|2.789
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,17
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|20,04
|20,08
|0,45
|
|B. Petrol
|94,11
|94,11
|0,41
|
Seans Raporu
14:44
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