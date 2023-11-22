***BIGCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.11.2023 10:42
***BIGCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIGCH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219296
BIST
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11:008.020
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -26,15
|Açılış
|: 8.055
|
|Önceki Kapanış
|: 8.047
|
8.017
En Yüksek
8.060
11:0028,8439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0664
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,8439
En Düşük
28,7116
11:0031,4524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0069
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4300
|
31,4769
En Düşük
31,3446
11:001.856,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,65
|Açılış
|: 1.856,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.849,77
|
1.856,50
En Düşük
1.844,97
BIST En Aktif Hisseler10:58
|SMART
|28,08
|49.353.133
|% 9,95
|
|SNKRN
|37,36
|2.311.276
|% 9,95
|
|MRSHL
|1.780,00
|12.858.720
|% 9,94
|
|SAMAT
|26,80
|37.534.391
|% 9,93
|
|CMBTN
|1.944,00
|87.792.928
|% 9,71
|
|DAPGM
|69,10
|71.297.591
|% -9,97
|
|PEGYO
|14,15
|63.381.774
|% -8,18
|
|YONGA
|56,20
|230.139
|% -5,94
|
|ORMA
|199,90
|766.217
|% -5,48
|
|CASA
|111,20
|1.291.254
|% -5,36
|
|THYAO
|263,75
|3.535.076.218
|% -1,77
|
|TUPRS
|154,30
|1.025.837.517
|% -0,13
|
|ASELS
|46,26
|925.077.918
|% -0,43
|
|MIATK
|46,26
|841.606.250
|% -2,41
|
|TABGD
|167,90
|752.155.612
|% 4,22
|
|EKGYO
|7,59
|470.789.333
|% -0,39
|
|YKBNK
|17,16
|644.886.761
|% -0,46
|
|SKBNK
|7,66
|268.675.495
|% 1,73
|
|ISCTR
|21,26
|703.797.859
|% -0,19
|
|PETKM
|22,54
|677.378.740
|% 1,17
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8100
|28,8215
|% 0,15
|
|Euro
|31,4520
|31,4588
|% 0,04
|
|Sterlin
|35,9911
|36,1716
|% 0,07
|
|Frank
|32,4747
|32,6704
|% 0,12
|
|Riyal
|7,6596
|7,6980
|% 0,12
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,86
|23,90
|% 0,66
|
|Platin
|938,81
|940,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.073,49
|1.077,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,49
|82,49
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.004,81
|2.005,16
|% 0,66
|