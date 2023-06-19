***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz paylarının halka arzı sonrasında, 175.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, çıkarılmış sermayemizin 100.000.000 TL'den 107.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25/1, ç bendi kapsamında gerçekleştirilen esas sözleşme tadili 16.06.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 16.06.2023 tarih ve 10854 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160175BIST