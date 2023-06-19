***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
19.06.2023 21:29
***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz paylarının halka arzı sonrasında, 175.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, çıkarılmış sermayemizin 100.000.000 TL'den 107.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25/1, ç bendi kapsamında gerçekleştirilen esas sözleşme tadili 16.06.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 16.06.2023 tarih ve 10854 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160175
BIST
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18:055.269
En Düşük
|Değişim
|: -3,77%
|| -206,17
|Açılış
|: 5.485
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|Önceki Kapanış
|: 5.475
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5.269
En Yüksek
5.485
18:0523,6257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0114
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
18:0525,8129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0259
|Açılış
|: 25,4500
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|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
18:051.478,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,61
|Açılış
|: 1.478,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|41,58
|18.519.492
|% 10,00
|
|INGRM
|643,70
|11.707.801
|% 10,00
|
|KONKA
|38,74
|146.361.878
|% 9,99
|
|MACKO
|77,05
|33.426.915
|% 9,99
|
|FORTE
|17,73
|27.895.602
|% 9,99
|
|IHAAS
|125,10
|58.109.850
|% -10,00
|
|VKFYO
|17,03
|3.981.290
|% -9,99
|
|KRGYO
|17,66
|44.613.586
|% -9,62
|
|PARSN
|82,30
|133.232.385
|% -9,26
|
|OSMEN
|92,45
|52.898.195
|% -8,92
|
|THYAO
|174,00
|6.958.862.974
|% -3,71
|
|AKBNK
|18,51
|4.156.198.487
|% -2,01
|
|YKBNK
|12,19
|3.549.144.830
|% -4,77
|
|ASTOR
|54,00
|3.521.292.131
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,88
|2.593.728.766
|% -4,02
|
|YKBNK
|12,19
|3.549.144.830
|% -4,77
|
|AKBNK
|18,51
|4.156.198.487
|% -2,01
|
|ISCTR
|12,88
|2.593.728.766
|% -4,02
|
|ZOREN
|2,87
|436.906.222
|% -2,38
|
|ODAS
|6,68
|1.000.249.534
|% 2,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5873
|23,6296
|% 0,06
|
|Euro
|25,7519
|25,8149
|% -0,09
|
|Sterlin
|30,0635
|30,2142
|% -0,39
|
|Frank
|26,2181
|26,3761
|% -0,38
|
|Riyal
|6,2709
|6,3024
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|-7,18
|
|Altın Gr.
|1.479
|1.480
|-6,74
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.667
|9.925
|-114,39
|
|Yarım
|4.728
|4.844
|-40,00
|
|Çeyrek
|2.364
|2.422
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,98
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|18,15
|18,19
|-0,19
|
|B. Petrol
|76,09
|76,09
|-0,52
|
Seans Raporu
18:05
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17:59EYGYO
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 18.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 563, 222 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 5, 295 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 3 altında . İşlem hacmi 55, 189.00 milyon TL de
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17:58KLKIM
Yüzde -8.19 oranında düşüşle 51.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 271, 009 adet işlem
-
17:57ERCB
Yüzde -7.02 oranında düşüşle 104.70 lira fiyatla işlem gören hissede 610, 109 adet işlem
-
17:56OYAKC
Yüzde -6.63 oranında düşüşle 38.56 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 247, 213 adet işlem