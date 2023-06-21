***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
21.06.2023 22:58
***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Esas sözleşmemizin son hali ekte bulunmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 16/06/2023 16/06/2023 10854
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161058
BIST
'
18:055.187
En Düşük
|Değişim
|: -1,23%
|| -64,78
|Açılış
|: 5.281
|
|Önceki Kapanış
|: 5.252
|
5.170
En Yüksek
5.329
18:0523,5797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0133
|Açılış
|: 76,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 76,9000
|
23,5815
En Düşük
23,5298
18:0525,8978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0489
|Açılış
|: 16,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6900
|
25,9130
En Düşük
25,6253
18:0517,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,00
|Açılış
|: 17,18
|
|Önceki Kapanış
|: 17,18
|
17,19
En Düşük
17,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|88,55
|116.109.500
|% 10,00
|
|POLTK
|2.772,00
|34.459.398
|% 10,00
|
|DGGYO
|24,86
|17.451.110
|% 10,00
|
|MACKO
|83,15
|80.744.226
|% 9,99
|
|EUREN
|11,46
|269.837.144
|% 9,98
|
|ATSYH
|63,90
|2.024.672
|% -10,00
|
|EMNIS
|49,64
|6.267.531
|% -9,99
|
|KAPLM
|87,35
|89.443.075
|% -9,99
|
|EDIP
|8,24
|106.868.594
|% -9,95
|
|IHAAS
|101,40
|61.973.162
|% -9,95
|
|THYAO
|169,40
|6.036.223.592
|% -1,17
|
|YKBNK
|12,45
|3.373.792.798
|% 0,08
|
|AKBNK
|19,31
|3.305.314.716
|% 1,42
|
|ISCTR
|13,10
|2.209.311.287
|% -1,21
|
|ASELS
|49,00
|2.164.840.561
|% 1,07
|
|YKBNK
|12,45
|3.373.792.798
|% 0,08
|
|AKBNK
|19,31
|3.305.314.716
|% 1,42
|
|ISCTR
|13,10
|2.209.311.287
|% -1,21
|
|EKGYO
|6,52
|903.567.733
|% -1,95
|
|KOZAL
|20,10
|1.927.648.166
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5344
|23,6154
|% 0,21
|
|Euro
|25,8035
|25,9823
|% 0,52
|
|Sterlin
|29,9996
|30,1501
|% -0,00
|
|Frank
|26,2894
|26,4478
|% 0,01
|
|Riyal
|6,2632
|6,2946
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|-3,89
|
|Altın Gr.
|1.465
|1.465
|0,69
|
|Cumhuriyet
|9.568
|9.713
|-57,00
|
|Tam
|9.503
|9.750
|-69,51
|
|Yarım
|4.628
|4.774
|3,00
|
|Çeyrek
|2.321
|2.387
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,67
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|17,16
|17,19
|0,02
|
|B. Petrol
|76,98
|76,98
|0,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KAPLM
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 87.40 lira fiyatla işlem gören hissede 953, 070 adet işlem
-
17:56MNDRS
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 755, 392 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -53, 98 kaybederek (% -1.14 ) 4, 680
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAKIM, ATAGY, DGGYO, AVHOL, EUREN, DIRIT, BIGCH, TUREX, VKFYO, POLTK
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BMSTL, BURVA, ATSYH, EMNIS, IHAAS