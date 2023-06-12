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***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan

12.06.2023 20:24
***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz


***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29. Maddesi 5. Fıkrası gereğince hazırlanan Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporumuz ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158122


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Riyal 6,2778 6,3093 % 1,00  
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Altın Ons 1.956 1.957 -4,52  
Altın Gr. 1.485 1.486 11,24  
Cumhuriyet 9.903 10.051 20,00  
Tam 9.854 10.110 29,27  
Yarım 4.822 4.922 53,00  
Çeyrek 2.411 2.461 30,00  
Gümüş.Ons 24,00 24,02 -0,27  
Gümüş Gr. 18,22 18,24 -0,03  
B. Petrol 72,16 72,16 -2,63  
Seans Raporu 17:59
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