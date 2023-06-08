***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEser Taşcı 01.02.2023 tarihinden itibaren şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak kısmi zamanlı olarak görev yapmaktadır.İletişim bilgileri:Eser TaşcıTel: (850) 214 73 05esertasci@bigchefs.com.tryatirimciiliskileri@bigchefs.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157456BIST