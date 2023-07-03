***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1 Haziran 2023 tarihi itibarıyla 106 şubeye sahip olan şirketimizin 1 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla şube sayısı, Türkiye'de 24 şehirde 102 şube, yurt dışında 7 ülkede 9 şube olmak üzere, toplam 111'e ulaştı. 1 Haziran - 30 Haziran 2023 tarihleri arasında yurt içinde Yalova, Ordu ve Edirne'de BigChefs, Fethiye ve Ordu'da Buselik olmak üzere toplam 5 şube açıldı.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164674BIST