***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.07.2023 18:36
***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.07.2023 tarihli ve 29 sayılı kararıyla 01.08.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO olarak görev yapan Barış Baygün'ün görevine Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmesine ve Mali İşler Direktörü Çağlar Sönmeztürk'ün CFO olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177697
BIST
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18:057.217
En Düşük
|Değişim
|: 2,12%
|| 149,68
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
18:0526,9159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0394
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
18:0529,6173
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0206
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
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29,9501
En Düşük
29,5633
18:051.702,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 9,80
|Açılış
|: 1.702,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.708,10
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|64,35
|596.509.957
|% 10,00
|
|HUNER
|11,00
|384.983.489
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|836.238.117
|% 10,00
|
|ALFAS
|841,50
|1.430.188.417
|% 10,00
|
|AYDEM
|19,80
|366.840.470
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|376.337.346
|% -10,00
|
|ITTFH
|4,43
|433.971.996
|% -9,96
|
|OYAYO
|36,52
|15.220.806
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|5.152.034
|% -9,96
|
|ISKUR
|1.000.000,00
|1.000.000
|% -9,09
|
|EREGL
|41,70
|12.719.789.338
|% 8,42
|
|THYAO
|234,30
|9.249.888.433
|% -0,30
|
|YKBNK
|14,23
|7.779.634.161
|% 2,01
|
|SISE
|53,40
|7.223.588.554
|% 6,93
|
|ASTOR
|111,40
|6.695.661.368
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,69
|5.637.401.238
|% 2,24
|
|YKBNK
|14,23
|7.779.634.161
|% 2,01
|
|ZOREN
|4,30
|1.522.911.254
|% 5,91
|
|EREGL
|41,70
|12.719.789.338
|% 8,42
|
|ISCTR
|15,11
|4.431.346.929
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9104
|26,9159
|% 0,15
|
|Euro
|29,5965
|29,6173
|% -0,07
|
|Sterlin
|34,4427
|34,6154
|% 0,05
|
|Frank
|30,7659
|30,9513
|% -0,03
|
|Riyal
|7,1502
|7,1860
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|8,08
|
|Altın Gr.
|1.702
|1.703
|9,45
|
|Cumhuriyet
|11.348
|11.519
|23,00
|
|Tam
|11.065
|11.168
|25,00
|
|Yarım
|5.537
|5.610
|13,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.805
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,77
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|21,43
|21,44
|0,40
|
|B. Petrol
|85,39
|85,39
|0,98
|
Seans Raporu
18:05
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17:59FORMT
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