***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.07.2023 tarihli ve 29 sayılı kararıyla 01.08.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO olarak görev yapan Barış Baygün'ün görevine Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmesine ve Mali İşler Direktörü Çağlar Sönmeztürk'ün CFO olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177697BIST