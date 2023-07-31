***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla 111 şubeye sahip olan şirketimizin 1 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla şube sayısı, Türkiye'de 24 şehirde 104 şube, yurt dışında 7 ülkede 10 şube olmak üzere, toplam 114'e ulaştı.1 Temmuz – 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında yurt içinde Marmaris Marina ve Şerifali Quattro, yurt dışında Almanya'da Stuttgart BigChefs olmak üzere toplam 3 şube açıldı.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177699BIST