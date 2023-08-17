***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2023 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarına ilişlkin hazırlanan bilgilendirme notu ekte sunulmaktadır. Şirketimizin 2023 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin hazırlanan bilgilendirme notu ekte sunulmaktadır.Şirketimizin 2023 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin hazırlanan bilgilendirme notu ekte sunulmaktadır.Şirketimizin 2023 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin hazırlanan bilgilendirme notu ekte sunulmaktadır.Şirketimizin 2023 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin hazırlanan bilgilendirme notu ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186722BIST