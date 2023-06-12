***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.06.2023 20:24
***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AVNİ ALTAN KOSOVA CEO Üst Düzey Yönetici COO
DEVRİM ÇAĞLAR SÖNMEZTÜRK Mali İşler Direktörü Finans Sektörü Profesyoneli
ABDURRAHMAN ÖZYAVAŞ Yurtdışı Büyüme Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yurtdışı Büyüme Müdürü
AYLİN GÜRLEK Pazarlama ve İletişim Direktörü Üst Düzey Yönetici Pazarlama ve İletişim Müdürü
ERMAN MARANGOZ Operasyon Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Operasyon Müdürü
ŞENOL DEMİRTAŞ Mutfak Direktörü Üst Düzey Yönetici İstanbul Bölge Mutfak Şefi
MURAT ASLAN Mutfak Koordinatörü Üst Düzey Yönetici
KAMURAN VOLKAN GÖNENÇ Tedarik Zinciri ve Lojistik Direktörü Mühendis
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158123
BIST
17:595.589
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -37,51
|Açılış
|: 5.674
|
|Önceki Kapanış
|: 5.626
|
5.589
En Yüksek
5.730
17:5923,6213
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,2379
|Açılış
|: 23,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4400
|
23,7625
En Düşük
23,4260
17:5925,4032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,2502
|Açılış
|: 25,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,5492
En Düşük
25,1575
17:591.485,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 10,85
|Açılış
|: 1.485,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474,46
|
1.497,73
En Düşük
1.476,79
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AVHOL
|47,30
|47.994.985
|% 10,00
|
|IMASM
|17,60
|767.216.412
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,73
|80.419.737
|% 10,00
|
|ALFAS
|407,00
|1.400.365.489
|% 10,00
|
|RYSAS
|46,42
|61.606.003
|% 10,00
|
|ISATR
|308.000,00
|308.000
|% -9,41
|
|OSMEN
|98,00
|166.366.707
|% -8,75
|
|ATSYH
|46,72
|6.424.549
|% -5,58
|
|RUBNS
|21,38
|154.083.316
|% -5,15
|
|VAKFN
|4,77
|95.874.184
|% -4,79
|
|THYAO
|183,30
|11.777.302.207
|% 3,62
|
|EREGL
|37,94
|5.257.251.751
|% 2,15
|
|TTKOM
|19,98
|3.694.391.026
|% 2,51
|
|TCELL
|36,90
|3.597.636.142
|% -1,18
|
|YKBNK
|11,84
|3.086.452.779
|% -4,36
|
|EKGYO
|7,73
|2.258.747.785
|% -3,74
|
|YKBNK
|11,84
|3.086.452.779
|% -4,36
|
|TTKOM
|19,98
|3.694.391.026
|% 2,51
|
|EREGL
|37,94
|5.257.251.751
|% 2,15
|
|SKBNK
|2,58
|359.751.023
|% -1,90
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6222
|23,6271
|% 1,04
|
|Euro
|25,4013
|25,4740
|% 1,28
|
|Sterlin
|29,4442
|29,5919
|% 0,43
|
|Frank
|25,8602
|26,0160
|% 0,25
|
|Riyal
|6,2803
|6,3118
|% 1,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-3,91
|
|Altın Gr.
|1.485
|1.485
|10,61
|
|Cumhuriyet
|9.903
|10.051
|20,00
|
|Tam
|9.854
|10.110
|29,27
|
|Yarım
|4.822
|4.921
|52,00
|
|Çeyrek
|2.411
|2.461
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,06
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|18,22
|18,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|72,00
|72,00
|-2,79
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59BNTAS
Yüzde 4.67 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 439, 923 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 81 artarak (% 0.03 ) 6, 283
-
17:58XU100
Endeks 5, 638 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 84, 560.00 milyon TL de
-
17:58PRKME
Yüzde 5.94 oranında artışla 16.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 204, 990 adet işlem
-
17:57IMASM
Yüzde 10.00 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 730, 975 adet işlem