***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.07.2023 18:37
***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Çağlar Sönmeztürk CFO 01.08.2023 (850)2147305 caglarsonmezturk@bigchefs.com.tr
Eser Taşcı Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.02.2023 (850)2147305, (530) 8221400 esertasci@bigchefs.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 205359-700644
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AVNİ ALTAN KOSOVA CEO Üst Düzey Yönetici COO
DEVRİM ÇAĞLAR SÖNMEZTÜRK CFO Finans Sektörü Profesyoneli Mali İşler Direktörü
ABDURRAHMAN ÖZYAVAŞ Yurtdışı Büyüme Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yurtdışı Büyüme Müdürü
AYLİN GÜRLEK Pazarlama ve İletişim Direktörü Üst Düzey Yönetici Pazarlama ve İletişim Müdürü
ERMAN MARANGOZ Türkiye Doğu Operasyon Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Operasyon Müdürü
ŞENOL DEMİRTAŞ Mutfak Direktörü Üst Düzey Yönetici İstanbul Bölge Mutfak Şefi
MURAT ASLAN Mutfak Koordinatörü Üst Düzey Yönetici
KAMURAN VOLKAN GÖNENÇ Tedarik Zinciri ve Lojistik Direktörü Mühendis
ERDEN YILMAZ Türkiye Batı Operasyon Direktörü Üst Düzey Yönetici Operasyon Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177712
BIST