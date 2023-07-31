***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoÇağlar Sönmeztürk CFO 01.08.2023 (850)2147305 caglarsonmezturk@bigchefs.com.trEser Taşcı Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.02.2023 (850)2147305, (530) 8221400 esertasci@bigchefs.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 205359-700644Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAVNİ ALTAN KOSOVA CEO Üst Düzey Yönetici COODEVRİM ÇAĞLAR SÖNMEZTÜRK CFO Finans Sektörü Profesyoneli Mali İşler DirektörüABDURRAHMAN ÖZYAVAŞ Yurtdışı Büyüme Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yurtdışı Büyüme MüdürüAYLİN GÜRLEK Pazarlama ve İletişim Direktörü Üst Düzey Yönetici Pazarlama ve İletişim MüdürüERMAN MARANGOZ Türkiye Doğu Operasyon Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Operasyon MüdürüŞENOL DEMİRTAŞ Mutfak Direktörü Üst Düzey Yönetici İstanbul Bölge Mutfak ŞefiMURAT ASLAN Mutfak Koordinatörü Üst Düzey YöneticiKAMURAN VOLKAN GÖNENÇ Tedarik Zinciri ve Lojistik Direktörü MühendisERDEN YILMAZ Türkiye Batı Operasyon Direktörü Üst Düzey Yönetici Operasyon Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177712BIST