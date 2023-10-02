***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.10.2023 19:05
***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Çağlar Sönmeztürk CFO 01.08.2023 (850) 2147305 yatirimciiliskileri@bigchefs.com.tr
Eser Taşcı Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.02.2023 (850) 2147305 yatirimciiliskileri@bigchefs.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 205359-700644
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198802
BIST
'
18:058.487
En Düşük
|Değişim
|: 1,82%
|| 152,02
|Açılış
|: 8.375
|
|Önceki Kapanış
|: 8.335
|
8.367
En Yüksek
8.512
18:0527,4394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0570
|Açılış
|: 27,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3450
|
27,7295
En Düşük
27,3619
18:0528,8028
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,2057
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3335
En Düşük
28,7592
18:051.612,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -15,08
|Açılış
|: 1.612,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.627,65
|
1.641,34
En Düşük
1.612,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFYE
|19,91
|1.733.915.543
|% 10,00
|
|BFREN
|6.739,90
|22.457.347
|% 10,00
|
|FENER
|112,20
|782.915.662
|% 10,00
|
|KONYA
|5.826,70
|59.106.045
|% 10,00
|
|FMIZP
|207,90
|40.146.974
|% 10,00
|
|ISBTR
|311.547,60
|1.557.738
|% -10,00
|
|EUYO
|14,42
|8.463.949
|% -9,99
|
|QNBFL
|658,70
|16.662.855
|% -9,99
|
|QNBFB
|363,60
|9.386.698
|% -9,98
|
|USAK
|12,77
|148.040.058
|% -9,56
|
|THYAO
|253,40
|15.553.874.739
|% 4,49
|
|SISE
|55,75
|6.939.687.631
|% 2,01
|
|YKBNK
|18,73
|5.513.708.722
|% 1,46
|
|TUPRS
|157,30
|5.034.227.428
|% -1,07
|
|EREGL
|44,78
|4.859.207.071
|% 0,58
|
|EKGYO
|8,40
|4.234.348.740
|% 3,96
|
|ZOREN
|6,27
|2.957.019.247
|% 10,00
|
|YKBNK
|18,73
|5.513.708.722
|% 1,46
|
|ALBRK
|4,33
|862.747.676
|% 3,59
|
|SKBNK
|6,59
|1.277.784.845
|% 4,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4256
|27,4394
|% 0,21
|
|Euro
|28,7603
|28,8028
|% -0,71
|
|Sterlin
|33,0572
|33,2230
|% -0,72
|
|Frank
|29,7571
|29,9364
|% -0,13
|
|Riyal
|7,2910
|7,3276
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.829
|-20,11
|
|Altın Gr.
|1.613
|1.613
|-14,20
|
|Cumhuriyet
|11.049
|11.216
|-74,00
|
|Tam
|10.771
|10.932
|-156,00
|
|Yarım
|5.402
|5.489
|-78,00
|
|Çeyrek
|2.693
|2.744
|-39,00
|
|Gümüş.Ons
|21,11
|21,13
|-1,06
|
|Gümüş Gr.
|18,66
|18,68
|-0,87
|
|B. Petrol
|90,58
|90,58
|-1,62
|