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***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.10.2023 19:05
***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Ge


***BIGCH*** BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Çağlar Sönmeztürk CFO 01.08.2023 (850) 2147305 yatirimciiliskileri@bigchefs.com.tr
Eser Taşcı Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.02.2023 (850) 2147305 yatirimciiliskileri@bigchefs.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 205359-700644




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198802


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKFYE 19,91 1.733.915.543 % 10,00  
BFREN 6.739,90 22.457.347 % 10,00  
FENER 112,20 782.915.662 % 10,00  
KONYA 5.826,70 59.106.045 % 10,00  
FMIZP 207,90 40.146.974 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,4256 27,4394 % 0,21  
Euro 28,7603 28,8028 % -0,71  
Sterlin 33,0572 33,2230 % -0,72  
Frank 29,7571 29,9364 % -0,13  
Riyal 7,2910 7,3276 % 0,16  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.828 1.829 -20,11  
Altın Gr. 1.613 1.613 -14,20  
Cumhuriyet 11.049 11.216 -74,00  
Tam 10.771 10.932 -156,00  
Yarım 5.402 5.489 -78,00  
Çeyrek 2.693 2.744 -39,00  
Gümüş.Ons 21,11 21,13 -1,06  
Gümüş Gr. 18,66 18,68 -0,87  
B. Petrol 90,58 90,58 -1,62  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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