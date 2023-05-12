***BIGCH* *DZY* *DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.05.2023 18:53
***BIGCH******DZY******DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [BIGCH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/05/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Büyük
Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık
Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A Ş BigChefs
halka arz izahnamesinin 27 4 maddesinde detayları
açıklanan Günlük Alım Uygulaması uyarınca hazırlanan
tablo ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151130
BIST
18:054.796
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -52,40
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.758
18:0519,5526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
18:0521,3085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0551
|Açılış
|: 23,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,2066
18:051.268,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,20
|Açılış
|: 1.268,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|25,54
|29.510.423
|% 9,99
|
|OZRDN
|15,36
|44.423.766
|% 9,95
|
|IMASM
|24,30
|70.764.937
|% 9,95
|
|LUKSK
|71,00
|20.211.397
|% 9,31
|
|ALFAS
|291,90
|720.602.072
|% 9,16
|
|ARSAN
|6,48
|4.471.330
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,30
|67.382.740
|% -9,95
|
|ATSYH
|68,00
|2.588.975
|% -9,33
|
|GRTRK
|16,84
|220.871.781
|% -8,48
|
|ULAS
|14,90
|12.201.292
|% -8,48
|
|ISCTR
|13,97
|8.576.685.211
|% -0,92
|
|KCHOL
|96,85
|5.684.594.734
|% 0,26
|
|THYAO
|132,60
|5.534.904.615
|% -2,71
|
|AKBNK
|19,29
|4.245.769.223
|% 4,33
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,87
|
|ISCTR
|13,97
|8.576.685.211
|% -0,92
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,87
|
|EKGYO
|5,75
|1.606.969.585
|% -3,04
|
|AKBNK
|19,29
|4.245.769.223
|% 4,33
|
|SKBNK
|2,35
|437.755.317
|% -3,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5451
|19,5526
|% 0,03
|
|Euro
|21,2654
|21,3085
|% -0,26
|
|Sterlin
|24,3093
|24,4312
|% -0,30
|
|Frank
|21,7206
|21,8515
|% -0,24
|
|Riyal
|5,2047
|5,2308
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.014
|2.014
|-0,82
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|1,75
|
|Cumhuriyet
|9.676
|9.823
|167,00
|
|Tam
|9.608
|9.894
|121,97
|
|Yarım
|4.766
|4.988
|124,00
|
|Çeyrek
|2.376
|2.487
|62,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|15,07
|15,10
|-0,11
|
|B. Petrol
|74,19
|74,19
|-0,79
|