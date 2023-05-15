***BIGCH* *DZY* *DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIGCH******DZY******DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [BIGCH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12/05/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBüyükŞefler Gıda Turizm Tekstil DanışmanlıkOrganizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A Ş BigChefshalka arz izahnamesinin 27 4 maddesinde detaylarıaçıklanan Günlük Alım Uygulaması uyarınca hazırlanantablo ekte bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151520BIST