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***BIGCH* *DZY* *KLNMA* *DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara

08.05.2023 06:39
***BIGCH* *DZY* *KLNMA* *DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası


***BIGCH******DZY******KLNMA******DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [BIGCH, KLNMA]
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında payların en az %5'ini satın alan yatırımcı yoktur.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147784


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HURGZ 4,40 11.144.030 % 10,00  
MAKIM 21,90 29.695.894 % 9,94  
DAGHL 11,06 11.815.011 % 9,94  
AVHOL 23,70 159.233.127 % 9,93  
SELVA 9,44 112.403.243 % 9,90  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,4973 19,5012 % -0,06  
Euro 21,5213 21,5262 % 0,12  
Sterlin 24,5937 24,7170 % 0,07  
Frank 21,8460 21,9776 % 0,06  
Riyal 5,1830 5,2090 % -0,10  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.023 2.023 5,51  
Altın Gr. 1.268 1.269 2,29  
Cumhuriyet 9.213 9.352 46,00  
Tam 9.133 9.385 -99,00  
Yarım 4.541 4.626 -3,00  
Çeyrek 2.250 2.299 -9,00  
Gümüş.Ons 25,68 25,72 0,03  
Gümüş Gr. 16,11 16,13 0,01  
B. Petrol 75,69 75,69 0,39  
Seans Raporu 18:05
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