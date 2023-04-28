***BIGCH* *DZYMK* *KLNMA* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***BIGCH******DZYMK******KLNMA******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [KLNMA, BIGCH]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBüyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.Halka Arzı onaylı izahname 3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143526BIST