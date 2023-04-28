***BIGCH* *DZYMK* *KLNMA* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***BIGCH******DZYMK******KLNMA******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [KLNMA, BIGCH]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBağımsız Hukukçu Raporu-1 Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.Halka Arzı onaylı izahname 5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143542BIST