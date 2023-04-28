***BIGCH* *DZYMK* *KLNMA* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***BIGCH******DZYMK******KLNMA******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler [KLNMA, BIGCH]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBüyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fon Kullanım Yeri Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143648BIST