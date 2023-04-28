***BIGCH* *DZYMK* *KLNMA* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***BIGCH******DZYMK******KLNMA******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler [KLNMA, BIGCH]İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBüyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.Halka Arzı TSSDhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143550BIST