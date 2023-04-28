***BIGCH* *DZYMK* *KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu









***BIGCH******DZYMK******KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )İlgili Şirketler [DZYMK, BIGCH]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBüyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi halka arzı için hazırlanmış fiyat tespit raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143561BIST